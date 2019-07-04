Büyükşehir tiyatro ekibine 4 ödül

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi 4 ayrı kategoride ödül aldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de tiyatro ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro oyuncuları, tiyatroda en prestijli ödüller arasında gösterilen ’Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri’ kapsamında 4 ödüle layık görüldü. Ekip, 72. Koğuş adlı oyunu ile ’Yılın Tiyatro Ekibi’ seçilirken, yönetmen ve oyuncu Hasan Ocakoğlu ’En İyi Erkek Oyuncu’ ve ’Etki Oluşturan Ekol Sahibi Yönetmen’, Ferhat Turgut ise ’Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi. Son bir yıl içerisinde 110 oyun sergileyerek 90 bin tiyatro severi aynı çıta altında buluşturan ekibin bu yıl ki hedefi ise 100 bin tiyatro sever sayısını aşmak olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sanata yönelik çalışmaların süreceğini belirterek ödül alan ekibi, yönetmen ve oyuncularını kutladı.

Bu ödül tüm Şanlıurfalı tiyatro severlerindir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu ise "Sergilediğimiz 72. Koğuş oyunuyla yılın ekibi seçildik. Komşu Köyün Delisi ile de en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldık. Bu ödüller bizi çok mutlu etti. Hem ekip hem de bireysel bazda aldığımız ödüller, çalışma azmimizi kuşkusuz artıracaktır. Şanlıurfalı tiyatrocular işini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü ise sürekli bizi takip eden tiyatro severler hak ediyor. Seyircilerimiz oldukça biz daha güzlü ve başarılı olmaya devam edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.