  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele ve rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpekleri de unutmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:41:57 -
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele ve rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürürken, sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpekleri de unutmuyor.


Korona virüsle mücadele günlerinde esnafın büyük oranda kapalı olması ve insanların sokağa olabildiğince seyrek çıkması, sokak canlılarını da zor durumda bıraktı.


Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele sonucu beslenme problemi yaşayan sokak hayvanlarına, pandeminin ilk günlerinden itibaren yiyecek ulaştırıyor. Haftada iki ya da üç gün olmak üzere, günde 500 noktada, iki-üç kez köpek ve kedi mamasıyla besleme geçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, kuşlar için de zaman zaman yemleme yapıyor. Sokak canlılarının beslemesi kuru mamayla gerçekleştiriliyor.


Besleme noktaları, hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, sokak canlıların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı