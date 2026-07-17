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Aktüel Büyükşehir Meclisi’nden stratejik kararlar
Aktüel

Büyükşehir Meclisi’nden stratejik kararlar

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Büyükşehir Meclisi’nden stratejik kararlar

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü oturumunda il genelinde yeni yatırımlara, stratejik planın yenilenmesine, Söğüt Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına karar verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındı. Meclis’te ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ‘Yenileme’ başlıklı 16’ncı maddesi uyarınca stratejik planın yenilenmesi gündeme geldi. Karar, AK Parti ve MHP’li üyelerin kabul oyuyla Meclis’ten oy çokluğuyla geçti.

İNEGÖL’ÜN HAFRİYAT SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İnegöl’de Metrobüs Ring Hattı projesi ile İnegöl’ün hafriyat döküm sahası ihtiyacının karşılanmasına yönelik karar Meclis’ten onay aldı. Meclis’te ‘Orman Bölge Müdürlüğü'nün Hafriyat Toprağı doldurularak rehabilite edilmesi amacı ile teslim alınan İnegöl ilçesi, Yeniyörük Mahallesi, orman sahasının Belediye Başkanlığı iştiraki BURKENT A.Ş. tarafından işletilmesi’ kabul edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin beklediği ve sorunlarına çözüm üretecek kritik öneme haiz her iki adım için de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR’E YENİ KARDEŞ ŞEHİR GELİYOR

MHP Grubu'nun önergesiyle gündeme alınan Bilecik’in Söğüt Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi kurulmasına ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarının müşterek raporu onaya sunuldu. Oy birliğiyle Meclis’ten geçen karar için MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve Meclis üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

MAHALLE AFET KONTEYNERLERİ İLÇELERE DEVREDİLDİ

Ayrıca Meclis’te mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan mahalle afet konteynerleri ve içeriklerinin ilgili ilçe belediyelerine bedelsiz devri kararı da alındı. Meclis kararıyla Bursa sınırları içerisinde yer alan ve Mülkiyeti Hazine’ye, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ait olan okul bahçelerinin eğitim öğretim saatleri dışında ve eğitim öğretim faaliyetleri aksatılmaksızın, otopark olarak kiralanması hakkındaki işlemler için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili'ne yetki verildi.

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