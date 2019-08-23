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Büyükşehir Meclisi’nde hizmet vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Meclis’te konuştu.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:39
Büyükşehir Meclisi’nde hizmet vurgusu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Meclis’te konuştu. Başkan Sekmen, “Bizler bu kadim memlekete hizmet sözü verdik. Dolayısıyla her birimiz adeta birer arı misali çalışacak, çabalayacağız” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Mehmet Sekmen’in başkanlığında gerçekleştirilen oturumda hizmet vurgusu yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, 2019 sezonu kapsamında planlanan hizmetlerle yapımı devam eden yatırımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdiği toplantıda, Erzurum’a hizmet etmenin ayrıcalığı ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Sekmen, “Halka hizmet etmek, elbette Hakk’a hizmet etmektir. Bu bağlamda Erzurum gibi kadim ve efsunlu bir beldeye hizmet etmek ise, ayrıcalığın, övünç ve kıvancın en büyüğüdür. Dolayısıyla Allah hepimize bu ayrıcalığı yaşamayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.


SEKMEN, MECLİS ÜYELERİNE SESLENDİ


Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarla dolu bir 5 yılı geride bıraktığını ve yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, Meclis üyelerine hitaben şunları söyledi: “Geride kalan dönemde Erzurum’a kalıcı eserler bırakmaya çalıştık. Tarımdan hayvancılığa, eğitimden kültüre, spordan sanata, ticaretten turizme varıncaya kadar hemen her alana dokunduk, yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizin her birisinde şüphesiz Meclisimiz ve değerli Meclis üyelerimizin çok büyük katkıları oldu. Yeni dönemde de el birliğiyle, omuz omuza vererek Erzurum’a yepyeni bir vizyon kazandırmaya ve bu kadim şehri dünya vitrinine doğru taşımaya devam edeceğiz. Gayretleriniz bizim için değerli ve çok kıymetli. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Meclisimizin Erzurum için hayırlı hizmetlere imza atacağından en küçük bir şüphemiz yoktur.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:39
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