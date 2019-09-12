Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası için harekete geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Eylül ayının ilk toplantısında mecliste bulunan tüm partilerin ortaklaşa imzaladıkları metin ile Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alındı.

Büyükşehir Belediyesi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile grubu bulunmayan Demokrat Parti ve MHP’li meclis üyeleri birliktelik sağlayarak Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda karar aldı. Alınan karar sonrasında Balıkesir milletvekilleri konuyu TBMM’ye taşıyarak daha önce verilen kanun tekliflerini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

Kuvayi Milliye Hareketi Balıkesir’den başladı

Tüm meclis üyeleri adına oluşturulan ortak metinde Balıkesir’in milli mücadelede ilk ateşi yakan kent olduğu belirtilerek Kuvayi Milliye hareketinin Türkiye’de ilk defa ortaya çıktığı yer olarak belirtildi. Tüm partilerin imza attığı metinde şunlara yer verildi:

“Osmanlı Devleti’nin ölüm fermanı olarak değerlendirilen Mondros Mütarekesinin imzalanmasından hemen sonra başlayan Türk Milli Mücadelesi, düzenli orduları tasfiye edilmiş, toprakları işgal edilmiş ve yıkılmış biri milletin yeniden doğuş hareketidir. Kısaca Kuvayi Milliye olarak isimlendirilen bu milli şahlanış ve örgütlenme hareketi ilk önce Balıkesir’de başlamış, kısa sürede de bütün Türkiye’ye de ışık tutacak seviyeye ulaşmıştır. O karanlık günlerde bu Kuvayi Milliye hareketini organize ederek yerli eşraf, ulema ve askerleriyle Yunan taarruzunu uzun bir süre durdurarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarına zaman kazandırmış olan Balıkesir’in yiğit evlatlarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi Balıkesir’de doğdu

Balıkesir’de 16 Mayıs 1919’da başlayan bu direniş Ankara’da TBMM’nin toplanması ve düzenli ordulara geçme çalışmaları sürecine çok önemli katkılar sağlamıştır. Balıkesirliler yapmış oldukları çeşitli toplantılar ve kongrelerle ilk silahlı mücadeleyi başlatmışlar, işgale karşı cepheler oluşturmuşlar, varını yoğunu vatan savunması için seferber etmişlerdir. Bu bakımdan Türk Milli Mücadelesindeki Kuvayi Milliye çalışmaları sadece Balıkesir’i ilgilendiren mahalli bir faaliyet olmaktan çıkarak Türkiye genelindeki Milli Kurtuluş Hareketine çok önemli katkılar sağlamışlardır. Balıkesir bu dönemde devleşen, devletleşen ve bayraklaşan bir kent olarak Türkiye Cumhuriyete giden yolun ilk harcı olmuştur. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi Balıkesir’den doğmuştur.

İstiklal Madalyası’nı hak ettik

Balıkesir’imizin bu özellikleri ne yazık ki yeni nesil tarafından yeterince bilinmediği gibi resmi tarihlerde ve bilim camiasında da hak ettiği ölçüde değerlendirilememiştir. Milli Mücadelenin 100’üncü yılı olması münasebetiyle Balıkesir odaklı olarak tarihi, siyasi, dini, edebi, coğrafi, kültürel, sosyo-ekonomik ve turizm içerikli konuların işlenerek yeni yorum, bulgu ve belgelere dayalı tebliğlerle ele alınıp incelenmesi ve tartışılması amacıyla 19-22 Eylül tarihleri arasında uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir. Bu sempozyumda ele alınacak temel konulardan biri de Balıkesir’imizin çoktan hak ettiği ama bir türlü verilemeyen İstiklal Madalyası’nın TBMM kararı ile verilmesi olacaktır. Bu amaçla Büyükşehir Belediye Meclisimizin, yukarıda sayılan gerekçelere dayanarak bir karar alması ve bu kararın milletvekillerimiz tarafından TBMM gündemine taşınarak gecikmiş bile olsa biri hakkın teslim edilmesini sağlayacaktır.”