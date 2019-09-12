0553 313 94 23

Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası için harekete geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:10
Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası için harekete geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Eylül ayının ilk toplantısında mecliste bulunan tüm partilerin ortaklaşa imzaladıkları metin ile Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alındı.


Büyükşehir Belediyesi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile grubu bulunmayan Demokrat Parti ve MHP’li meclis üyeleri birliktelik sağlayarak Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi konusunda karar aldı. Alınan karar sonrasında Balıkesir milletvekilleri konuyu TBMM’ye taşıyarak daha önce verilen kanun tekliflerini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.



Kuvayi Milliye Hareketi Balıkesir’den başladı


Tüm meclis üyeleri adına oluşturulan ortak metinde Balıkesir’in milli mücadelede ilk ateşi yakan kent olduğu belirtilerek Kuvayi Milliye hareketinin Türkiye’de ilk defa ortaya çıktığı yer olarak belirtildi. Tüm partilerin imza attığı metinde şunlara yer verildi:


“Osmanlı Devleti’nin ölüm fermanı olarak değerlendirilen Mondros Mütarekesinin imzalanmasından hemen sonra başlayan Türk Milli Mücadelesi, düzenli orduları tasfiye edilmiş, toprakları işgal edilmiş ve yıkılmış biri milletin yeniden doğuş hareketidir. Kısaca Kuvayi Milliye olarak isimlendirilen bu milli şahlanış ve örgütlenme hareketi ilk önce Balıkesir’de başlamış, kısa sürede de bütün Türkiye’ye de ışık tutacak seviyeye ulaşmıştır. O karanlık günlerde bu Kuvayi Milliye hareketini organize ederek yerli eşraf, ulema ve askerleriyle Yunan taarruzunu uzun bir süre durdurarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarına zaman kazandırmış olan Balıkesir’in yiğit evlatlarıdır.


Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi Balıkesir’de doğdu


Balıkesir’de 16 Mayıs 1919’da başlayan bu direniş Ankara’da TBMM’nin toplanması ve düzenli ordulara geçme çalışmaları sürecine çok önemli katkılar sağlamıştır. Balıkesirliler yapmış oldukları çeşitli toplantılar ve kongrelerle ilk silahlı mücadeleyi başlatmışlar, işgale karşı cepheler oluşturmuşlar, varını yoğunu vatan savunması için seferber etmişlerdir. Bu bakımdan Türk Milli Mücadelesindeki Kuvayi Milliye çalışmaları sadece Balıkesir’i ilgilendiren mahalli bir faaliyet olmaktan çıkarak Türkiye genelindeki Milli Kurtuluş Hareketine çok önemli katkılar sağlamışlardır. Balıkesir bu dönemde devleşen, devletleşen ve bayraklaşan bir kent olarak Türkiye Cumhuriyete giden yolun ilk harcı olmuştur. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti’nin güneşi Balıkesir’den doğmuştur.


İstiklal Madalyası’nı hak ettik


Balıkesir’imizin bu özellikleri ne yazık ki yeni nesil tarafından yeterince bilinmediği gibi resmi tarihlerde ve bilim camiasında da hak ettiği ölçüde değerlendirilememiştir. Milli Mücadelenin 100’üncü yılı olması münasebetiyle Balıkesir odaklı olarak tarihi, siyasi, dini, edebi, coğrafi, kültürel, sosyo-ekonomik ve turizm içerikli konuların işlenerek yeni yorum, bulgu ve belgelere dayalı tebliğlerle ele alınıp incelenmesi ve tartışılması amacıyla 19-22 Eylül tarihleri arasında uluslararası bir sempozyum düzenlenmektedir. Bu sempozyumda ele alınacak temel konulardan biri de Balıkesir’imizin çoktan hak ettiği ama bir türlü verilemeyen İstiklal Madalyası’nın TBMM kararı ile verilmesi olacaktır. Bu amaçla Büyükşehir Belediye Meclisimizin, yukarıda sayılan gerekçelere dayanarak bir karar alması ve bu kararın milletvekillerimiz tarafından TBMM gündemine taşınarak gecikmiş bile olsa biri hakkın teslim edilmesini sağlayacaktır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:10
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Arınç’a bir partiden daha tepki! 'Sen yok hükmünde bir zerresin'
    1. Bülent Arınç’a bir partiden daha..
    2. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı..
    3. CHP'den "MEB yönetmelik değişikliği"..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Ankara Şehir Hastanesine ambulans..
    6. Yeni Malatyaspor yönetiminden Çınar’a..
    7. TFF Tahkim Kurulundan Terim'in..
    8. Mardin’de ‘nitelikli çalışanlar’..
    9. Sıkı diyetin kemik hacmini azaltığı..
    10. Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki
    11. 'Trump kiminle uğraştığının farkında..
    12. Cumhuriyet gazetesi davasında karar
    13. Nijerya'da Boko Haram saldırılarında..
    14. X-Ray’a sokulan araçtan kaçak telefon..
    15. Çin'in koyunları bundan sonra..
    16. Kadınların ’imece’ usulü kış hazırlığı..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 3..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    21. Trakya'nın 110 yıllık eğlencesi..
    22. Çin'den flaş adım! Ateşlediler
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Acar: “12 Eylül ülkenin karanlık..
    25. İYİ Parti'den CHP'ye siyah çelenk..
    26. Aizanoi Antik Kenti’ne 1 milyon 500..
    27. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski..
    28. Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz..
    29. Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası..
    30. PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı