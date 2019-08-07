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Büyükşehir, kurban satış noktalarını denetledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurban satış noktalarında ergin karasinekler ve larva oluşumunu engellemek için çalışmalara başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
Büyükşehir, kurban satış noktalarını denetledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurban satış noktalarında ergin karasinekler ve larva oluşumunu engellemek için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, 19 ilçede hayvan satış noktalarında hayvansal atıkların takibini yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi vatandaşların uğrak noktası olan kurban satış yerlerini gözetim altına alarak, Antalya içinden ve farklı illerden getirilen kurbanlık hayvanların toplandığı hayvan pazarlarında halkı sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



19 ilçede mücadele


Yerleşim yerlerine yakın büyük hayvan pazarlarının kurulduğu Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere ilçe belediyelerinin belirlediği satış noktalarında mekanik şeritleme bant ve kimyasal mücadele yöntemini kullanan ekipler larva oluşumunun önüne geçiyor. Belirlenen noktalarda satıcıların biriktirdiği hayvansal atıklar ise günlük olarak ilçe belediyelerince satış alanlarından toplanarak değerlendirilmek üzere uzaklaştırılıyor. Satıcılar başta olmak üzere kurban pazarlarında kurbanlık bakan vatandaşlar rahat bir ortamda alış verişini gerçekleştiriyor.



Yetkililerden uyarı


Büyükşehir Belediyesi ekipleri sınırları içerisinde yer alan ahır, ağıl, kümes, çöp konteynerleri gibi sineklerin yoğun olarak bulunduğu ve ürediği alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. Karasinekle mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hayvansal atıkların açığa atılmaması, çöplerin poşetlerde veya kapalı bidonlarda muhafaza edilerek çöp toplama araçlarına atılması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım ve kesim yerlerinin temiz tutulması gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kepez Çamlıca Kurban Satış noktasında gerçekleştirdiği sinekle mücadele çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten kurbanlık hayvan satıcısı Ekrem Kızıltepe “Otuz yıldır memleketim Kars’tan getirdiğim kurbanlık hayvanlarımı Antalya’da satıyorum. Antalya’da sıcaklar nedeniyle artan karasinekler biz satıcıları oldukça zorluyor. Allah razı olsun Büyükşehir belediyesi pazarın kurulduğu ilk günden itibaren ilaçlama ekipleriyle birlikte bizim yanımızda. Onların mücadelesi ile karasineklerin sayısı azalıyor, hayvan bakan vatandaşlar, satıcılar ve hayvanlarımız rahat bir ortamda işini yapıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:21
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