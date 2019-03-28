0553 313 94 23

Büyükşehir, gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor

Şanlıurfa’da özellikle gençleri kitapla buluşturmaya devam Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir kez daha buluşarak kitaplar dağıttı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Büyükşehir, gençleri kitapla buluşturmaya devam ediyor

Şanlıurfa’da özellikle gençleri kitapla buluşturmaya devam Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir kez daha buluşarak kitaplar dağıttı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından 27 Mart-2 Nisan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Haliliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kırsal Mahallesinde yer alan ilk ve ortaokulunda bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Gezici Kütüphane ile birlikte okula giden büyükşehir ekipleri, burada ilk olarak öğrencilere kitaplar dağıttı. Ardından öğrencilerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Murat Müjdeci, öğrencilere okumanın önemini anlattı.


Öğrencilere çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik için büyükşehir belediyesine teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Memek, "Çocuklarımız için bugün çok güzel bir gün oldu. Büyükşehir’den gelen arkadaşlar öğrencilerimizle yakından ilgilendi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürü Murat Müjdeci ise Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gezici kütüphane ile birlikte bir çok kırsal mahallede programlar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek "Okulumuzda çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. Okulumuz kütüphanesine ve çocuklarımıza kitaplar hediye ettik. Okumak erdemdir. Büyükşehir olarak kitap okuma sevgisini aşılamaya devam ediyoruz. Hedefimiz 1 milyon kitabı özellikle gençlerle buluşturmak. Bu haftada kütüphanelerin önemini, kitapların önemini vatandaşlarımıza iyi aktarmamız lazım. Hafta etkinlikleri çerçevesinde ailelerin de çocukları ile birlikte kütüphanelere gitmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    1. Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı..
    2. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    3. Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
    4. Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
    5. Brexit 3’ncü kez oylanacak
    6. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    7. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    8. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    9. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    10. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    11. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    12. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    13. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    14. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    15. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    16. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    17. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    18. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    19. Rize’de jandarmadan operasyon
    20. Şoför ve yolcuların çabası yaralı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    22. Erdoğan yayın sonrası gençlerle dürüm..
    23. Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap..
    24. Kaçak içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
    25. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    27. Hakeme müdahalede bulunmuştu!..
    28. Malatya’nın Şubat ihracatı yaklaşık 30..
    29. Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık..
    30. Tarlasında çalışırken traktör ile ilaç..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak