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Büyükşehir Gastronomi Festivalinde yerel ürünleri de tanıtacak

12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, festivalde Gaziantep’in yerel ürünlerin de tanıtımını yapmayı planlıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:16
Büyükşehir Gastronomi Festivalinde yerel ürünleri de tanıtacak

12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali öncesinde hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, festivalde Gaziantep’in yerel ürünlerin de tanıtımını yapmayı planlıyor.


Gaziantep yöresine has haylan kabağı, sof domatesi, firik, sumak, haspir gibi yerel ürünlerin oluşturduğu bir stant açmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, festival öncesinde 9 ilçenin ziraat oda başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.


Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, ziraat oda başkanları ve tarımsal birlik başkanları festivalde ve festival sonrasında ilçelerinden tarımsal ürünler adına neler yapabileceklerini konuştular. Gaziantep’in tarımsal ürünlerinin daha çok tanıtılması ve çiftçiye geri dönüşünün daha kazançlı olabilmesi adına fikir alış verişlerinin yapıldığı toplantıda, ziraat oda başkanları kendilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteğe teşekkür etti.


Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep ve ilçelerimizde tarımsal ürünlerin daha verimli olması için 9 ilçenin ziraat odası başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aynı zamanda kiraz birliği başkanımızı, koyun-keçi birliği başkanımızı ve arıcılar birliği başkanımız da bu toplantıya katıldılar. Tarımsal olarak hayvancılıkta çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl faydalı olabiliriz diye konuyu masaya yatırdık. Bu sorunları büyükşehir belediyesi olarak çözmeye çalışacağız. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Gaziantep’in özellikle yerel ürünlerini ön plana çıkartacağız. Örneğin firiğimizi, sumağımızı, sof domatesini, haylan kabağının yok olmaması için elimizden gelen bütün desteği çiftçiye vereceğiz” diye konuştu.



Çiftçilere eğitimler verilecek


Hayvancılık alanında da çalışmalar yapıldığını belirten Özsöyler, hayvan ürünlerini minimum seviyeye indirmeye çalışacaklarını kaydetti. Tüm ilçelerde çiftçileri bilgilendirme eğitimleri yapacaklarını ve akabinde sertifikalar vereceklerini vurgulayan Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin arkasında olmaya devam edeceklerini belirtti.


Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise, Gaziantep’in tarımsal alanda daha aktif bir rol alması gerektiğini, bu bağlamda tüm tarım paydaşları ile birlikte hareket ederek güzel şeyler yapmak istediklerini vurguladı.


Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise, “Burada tarım ve hayvancılığın paydaşlarının bir araya gelmesi ortak istişare edilmesi yapılacak projeler hakkında istişare edilmesi çok güzel bir iş. Aynı yolda beraber yürümemiz lazım” dedi.


Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca da, “Şehirde arıcılık geliştikçe ihtiyaçlar artıyor. Büyükşehir Belediyesi bize bu konularda çok yardımcı oldu. Toplantı için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve daire başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Şehitkamil Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, her alanda kendilerine yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:16
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