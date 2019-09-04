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Büyükşehir, evlerden “Bitkisel Atık Yağ” toplama kampanyası başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir proje ile “Evlerden Atık Yağ” toplama kampanyası başlattı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
Büyükşehir, evlerden “Bitkisel Atık Yağ” toplama kampanyası başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir proje ile “Evlerden Atık Yağ” toplama kampanyası başlattı.


Her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak adına çevre bilincinin oluşturulmasını, atık oluşumunun önlenmesini ‘Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm’ün öneminin anlaşılmasını hedefleyen projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi,yeni bir proje ile “evlerden atık yağ” toplama kampanyası başlattı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı şehir genelinde ‘Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği’ kapsamında gerekli çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile protokolü bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca izni ve lisansı bulunan dört firma aracılığıyla bitkisel atık yağlar toplanıyor.



5 litre atık yağa 1 litre bulaşık deterjanı


Aynı zamanda evlerden de bitkisel atık yağlar toplayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda başlatılan kampanya ile 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediyor. Vatandaşların evlerde kızartma işleminden sonra kalan atık yağları biriktirip Ekolojik Binaya teslim ettikleri takdirde hediyeleri veriliyor. Toplanan ve geri dönüşüme gönderilen bu yağlardan biyodizel elde ediliyor.


Hali hazırda bitkisel atık yağ üreten tüm cafe ve restoranlar bakanlıktan izin ve lisans almış firmalara atık yağlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bu kampanya ile evlerden kaynaklı kızartma yağlarının toplanması da amaçlanıyor.


Bitkisel atık yağların toplanmasının sağlık ve doğanın korunması açısından çok önem arz ettiğini ifade eden konun uzmanları, “1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyumuzu kirletiyor. Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
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