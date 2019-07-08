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Büyükşehir erken teşhis ile hayat kurtarıyor

“Erken Teşhis, Hayat Kurtarır” sloganıyla kanser taraması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kanser taramasında pozitif çıkan vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
Büyükşehir erken teşhis ile hayat kurtarıyor

“Erken Teşhis, Hayat Kurtarır” sloganıyla kanser taraması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kanser taramasında pozitif çıkan vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli’nde “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerinde hayat kurtarmaya devam ediyor. Bu kapsamda gezici karavan ile Kocaeli’nin tüm noktaları ilçe ilçe, köy köy dolaşılıyor. Vatandaşların büyük memnuniyetini kazanan proje için hizmete alınan sağlık karavanı, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak hayat kurtarmaya devam ediyor. Kocaeli’nde tüm mahalle ve köyleri gezerek ücretsiz bir şekilde 30-65 yaş bayanlara Rahim Ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş bay/bayanlara Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor.


Tarama yapılan ilçelerde pozitif sonuç çıkan vatandaşlar, uzman ekiplerce aile hekimlerine yönlendirilerek tedavilerine başlanıyor. Ayrıca tarama yapılan vatandaşlara kanserden korunma yollarını anlatan "Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri Erken Teşhis ve Korunma Yolları Eğitimi" veriliyor.


2 kanser türünde çalışma yaptıklarını ifade eden Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Fatma Aydın, “Kadınlarımızda görülen Rahim Ağzı Kanseri ve hem kadınlarda, hem de erkeklerde görülen Bağırsak Kanseri için çalışma yapıyoruz. Ekim ayı itibariyle 8 aylık süreçte on bin insana ulaştık ve taramalarını yaptık. Yaptığımız testler sonucunda bazı vatandaşlarımızda kanser hastalığına rastlandı. Bu vatandaşlarımız bilgilendirilerek, sağlık kuruluşlarına yönlendirildi” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
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