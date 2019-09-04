Büyükşehir Belediyesi’nden sağlık taraması

Adana Büyükşehir Belediyesi 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurduğu sağlık standında vatandaşlara sağlık taraması gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından açılan stantta, vatandaşlara tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı. Standa gelerek sağlık taramasından geçen vatandaşlarla yakından ilgilenen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, “Çevre sağlığı, beslenme ve unutulan bir takım sağlık değerlerini tekrar gündeme getirmek ve bir anlamda güncellemek istiyoruz. Türkiye’de 7 bine yakın aile sağlık merkezinde yaklaşık 22 bin hekim arkadaşımız, günde 1 milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti sunuyor. Standımızda halkın sağlık bilincini yükseltmek, iyi yaşam, iyi beslenme ve kaliteli bir yaşam için gerekli olan tüm bilgileri vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini hemşehrilerine sunan Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan sağlık standı vatandaşlara iki gün boyunca hizmet verecek.