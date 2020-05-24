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Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmayarak bayramlarını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre evlerinden çıkamayan yaşlıların sokağa çıkmaları için verilen izin saatlerinde yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler verdi, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:55:02 -
Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmayarak bayramlarını kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre evlerinden çıkamayan yaşlıların sokağa çıkmaları için verilen izin saatlerinde yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler verdi, Ramazan Bayramlarını kutladı.


Korona virüs salgınına karşı normal hayata dönüşün önünün kademeli olarak açılmaya başlamasıyla yaşlılar için belirlenen dışarı çıkma takvimi uygulanmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, saat 14.00 ve 20.00 arası dışarı çıkma imkanı sağlanan yaşlı vatandaşları Parklarda ve sokaklarda yalnız bırakmayarak çeşitli hediyeler vererek Ramazan Bayramlarını kutladı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun bayram mesajlarının iletildiği yaşlılar, kendilerini yalnız bırakmayarak yanlarında oldukları için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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