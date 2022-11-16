Büyükşehir Belediyesi memur alımları başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak bünyesinde istihdam etmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, ilanla duyurulan boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar sözlü sınava katılabilmek için; başvuru esnasında istenen belgeler ile 26.12.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30) içerisinde şahsen, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No:101(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine gönderilebilecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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