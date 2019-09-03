Büyükşehir Belediyesi hastalara evde bakım desteği veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile zor durumdaki vatandaşları yalnız hissettirmiyor. Bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlılara sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev temizliğinden, tıbbi malzeme yardımına her türlü destek sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Bakım Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların yanında oluyor. Uzman doktorlar, hemşire, fizyoterapist, bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Sağlık ve diş muayeneleri ile rutin sağlık kontrollerini gerçekleştirilen, evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı yapılan ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor. 11 bin kayıtlı hasta sayısı olan Evde Bakım Hizmeti kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren bu yana yaklaşık 8 bin hasta ziyaretinde bulunuldu.

Güleryüzle ilgileniyorlar

Mental retardi hastası olan 18 yaşındaki oğlu Mevlüt Şen için Evde Bakım Hizmeti aldıklarını söyleyen anne Ayşe Şahin, “İki ayda bir düzenli olarak doktor ve hemşireler ziyaretimize geliyor. Oğlumun kontrollerini ve diş muayenesini yapıyor, alt bezi desteği veriyorlar. Evimize gelip güler yüzleriyle oğlumla ilgilendikleri için de ayrıca mutluyum” dedi.

87 yaşındaki felçli eşi Hasan Rıza Özbek için Evde Bakım Hizmeti alan Necla Özbek, “Eşimi tedavi gördüğü hastaneden eve getirebilmek için Büyükşehir Belediyesi’ni aradım, yardım istedim. Sağ olsunlar hemen hastaneye gelip hastamızı evimize kadar getirdiler. Ücretsiz olarak bu hizmeti vermeleri hem de güler yüzleriyle bu işi yapmaları beni ayrı sevindirdi" ifadelerinde bulundu.

Evde Sağlık Hizmeti için evlerine gelen doktor, hemşire ve bakım personellerinin eşine babaları gibi baktığını, sevgi ve saygıyla davrandığını söyleyen Özbek, “ Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizlere verdikleri hizmetten çok memnunuz” diye konuştu.

Diyabete bağlı iki ayağı ampute olan 65 yaşındaki Salih Kaplan da “2013 yılından itibaren bu hizmetten yararlanıyorum. Doktorumuz ve hemşiremiz geliyor sağlık kontrollerimi yapıyor. Görevli bir kızımız gelip evimin temizliğini yapıyor. Bu benim için büyük nimet” ifadelerini kullandı.