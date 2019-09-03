0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi hastalara evde bakım desteği veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile zor durumdaki vatandaşları yalnız hissettirmiyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:31
Büyükşehir Belediyesi hastalara evde bakım desteği veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile zor durumdaki vatandaşları yalnız hissettirmiyor. Bakıma muhtaç hasta, engelli ve yaşlılara sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev temizliğinden, tıbbi malzeme yardımına her türlü destek sağlanıyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Bakım Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların yanında oluyor. Uzman doktorlar, hemşire, fizyoterapist, bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Sağlık ve diş muayeneleri ile rutin sağlık kontrollerini gerçekleştirilen, evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı yapılan ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor. 11 bin kayıtlı hasta sayısı olan Evde Bakım Hizmeti kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren bu yana yaklaşık 8 bin hasta ziyaretinde bulunuldu.



Güleryüzle ilgileniyorlar


Mental retardi hastası olan 18 yaşındaki oğlu Mevlüt Şen için Evde Bakım Hizmeti aldıklarını söyleyen anne Ayşe Şahin, “İki ayda bir düzenli olarak doktor ve hemşireler ziyaretimize geliyor. Oğlumun kontrollerini ve diş muayenesini yapıyor, alt bezi desteği veriyorlar. Evimize gelip güler yüzleriyle oğlumla ilgilendikleri için de ayrıca mutluyum” dedi.


87 yaşındaki felçli eşi Hasan Rıza Özbek için Evde Bakım Hizmeti alan Necla Özbek, “Eşimi tedavi gördüğü hastaneden eve getirebilmek için Büyükşehir Belediyesi’ni aradım, yardım istedim. Sağ olsunlar hemen hastaneye gelip hastamızı evimize kadar getirdiler. Ücretsiz olarak bu hizmeti vermeleri hem de güler yüzleriyle bu işi yapmaları beni ayrı sevindirdi" ifadelerinde bulundu.


Evde Sağlık Hizmeti için evlerine gelen doktor, hemşire ve bakım personellerinin eşine babaları gibi baktığını, sevgi ve saygıyla davrandığını söyleyen Özbek, “ Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizlere verdikleri hizmetten çok memnunuz” diye konuştu.


Diyabete bağlı iki ayağı ampute olan 65 yaşındaki Salih Kaplan da “2013 yılından itibaren bu hizmetten yararlanıyorum. Doktorumuz ve hemşiremiz geliyor sağlık kontrollerimi yapıyor. Görevli bir kızımız gelip evimin temizliğini yapıyor. Bu benim için büyük nimet” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Kastamonu’da uçurumdan yuvarlanan..
    3. "Avrupa Şampiyonası'ndan yüzümüzün..
    4. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde..
    5. Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk..
    6. Türkiye genelindeki atıl bisikletler..
    7. Orta Anadolu Ekonomi Forumu
    8. Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet..
    9. Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
    10. Hibe desteği bilgilendirme toplantısı
    11. ABD’de 14 yaşındaki çocuk ailesinden 5..
    12. "Geleceğin Türkiyesi'nde Yönetim"..
    13. Sosyal medya tatile çıktı
    14. İznik gölüne sabaha kadar kara sular..
    15. Öğretmenlere trafik eğitim semineri..
    16. Gündüz’den İmamoğlu’na sert tepki
    17. Sudan’da sel felaketi: 78 ölü, 100..
    18. "1915 Çanakkale Projesi"ne 11 global..
    19. İzmir’de yanan 500 hektarlık alanı..
    20. Bayburt, Erzincan ve Erzurum (TRA1)..
    21. Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
    22. "Diyarbakır'da halay çekenlerin,..
    23. Antalya Film Forum’a başvurular için..
    24. Almanya’da bir ilk
    25. Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar..
    26. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    27. Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye’de en..
    28. Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem
    29. Kuşadası el sanatları e-ticaret..
    30. Furkan Vakfı davasını takip edecek..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız