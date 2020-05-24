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Aktüel

Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarının bayramını kutladı

Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta yakınları için oluşturulan misafirhanede ücretsiz barınma imkanı bulan hasta yakınlarının Ramazan Bayramı’nı hediye paketleri dağıtarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:53:29 -
Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarının bayramını kutladı

Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarını aksatmadan sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta yakınları için oluşturulan misafirhanede ücretsiz barınma imkanı bulan hasta yakınlarının Ramazan Bayramı’nı hediye paketleri dağıtarak kutladı.


Dezavantajlı gruplara yönelik birçok çalışmaya imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak çalışma yürüten Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde ücretsiz barınma imkanı yakalayan hasta yakınlarını Ramazan Bayramı’nda ziyaret etti. Tek tek kapıların çalındığı ziyarette hasta yakınlarının bayramları kutlandı ve hediye paketleri dağıtıldı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun bayram mesajlarının da iletildiği kutlamada kent dışından gelen hasta yakınları, yapılan hizmetlerden ve dayanışma günü olan bayram da unutulmamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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