Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerini sağlık taramasından geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İkinci Bahar Emekli Evi üyelerini sağlık taramasından geçirildi. Ağız ve diş sağlığı ile işitme taraması yapılan emeklilere, tespit edilen sorunlar ve gerekli tedaviler konusunda bilgi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İkinci Bahar Emekli Evi üyeleri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sağlık taramasından geçirildi. Emekliler Haftası dolayısıyla yapılan tarama kapsamında, emeklilere ağız ve diş sağlığının yanı sıra işitme taraması da yapıldı. Erken teşhisin insan hayatındaki öneminin vurgulandığı sağlık taramasında, emekliler olası sağlık sorunları hakkında bilgilendirildi.

Yaklaşık 50 emekli taramadan geçti

Diş hekimi, işitme uzmanı ve iki hemşire tarafından gerçekleştirilen sağlık taraması hizmetinden yaklaşık 50 emekli faydalandı. Diş Sağlığı Tarama Aracında Ağız ve diş sağlığı muayenesinin yapılarak, tek seansta bitebilecek tedavilerin uygulandığı taramada, diş hekimi tarafından vatandaşlara tespit edilen sorunlar ve gerekli tedaviler konusunda da yol gösterildi. İşitme taramasında ise ani işitme kaybı, travma, kulak yolu veya kulak zarı iltihabı gibi sorunların tespiti yapılarak, hastalar ileride karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgilendirildi. Öte yandan, emekli evi üyelerinin şeker ve tansiyonları da ölçüldü.

Daha sık tarama istediler

Taramalardan memnun olduklarını ifade eden Emekli Evi üyelerinden emekli öğretmen Ahmet Avcı, “Daha sık olarak ve daha değişik konularda taramaların yapılmasını bekleriz. Bizler belli yaşlara erişmiş insanlarız. Bu sebeple bu taramalar daha sık yapılabilir” dedi.

Emekli Evi açıldığı günden beri üye olduğunu belirten Mustafa Günbattı ise “Emekli Evi’nden ve buradaki personelden memnunuz. Kahve hayatından, sigaradan, stresten uzak kalıyoruz. Bu yaşıma kadar pek sağlık sorunum olmadı fakat sağlık taramalarından memnunuz. Sonuçta ufak tefek hastalıklarımız oluyor. Bu taramalara daha önce katıldım. Sağlıkçıların imkanları dahilinde bu taramalar daha sık periyotlarda yapılabilir. Başkanımızdan talebim; bu taramaların daha sık, daha uzun vadeli, sağlık açısından daha çeşitli olması yönündedir” diye konuştu.

Fatma Aliye Sözcü de sağlık taramalarından çok memnun kaldığını ifade ederek, “Emekli Evi’nin bundan sonraki faaliyetlerine katılacağım. Sağlığımla ilgili yönlendirmelerinin çok faydasını gördüm” ifadelerini kullandı.