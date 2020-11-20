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Ekonomi Büyükşehir Belediyesi "Bursa Su" markasıyla sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor
Ekonomi

Büyükşehir Belediyesi "Bursa Su" markasıyla sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bursa Su markası ile yepyeni bir kaynağı ve içimi yumuşak bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturacağız. Bu markayla pazar lideri olmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:54:11 -
Büyükşehir Belediyesi "Bursa Su" markasıyla sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ pınarlarının tüketiciyle ekonomik ve sağlıklı şekilde buluşturulması amacıyla kurduğu "Bursa Su" markasıyla sektördeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye'de 26 il ve dünyanın 7 farklı ülkesinde tüketiciyle buluşarak, yıllık 40 milyon lira ciroyla kent ekonomisine katkı sağlayan "Muradiye Su" markasının ardından "Bursa Su" markası hayata geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye'de yaklaşık 400 su fabrikası olduğunu, bunlardan 28'inin kentte faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bursa'da yıllık 450 milyon litre, yaklaşık 250 milyon lira tutarında hazır su pazarı bulunduğunu anlatan Aktaş, "Şehirdeki bütün fabrikalarda şişelenen pınar su kaynakları, Bursa'nın su ihtiyacının sadece yüzde 2,74'üne karşılık geliyor. Bu da bazılarının ifade ettiği gibi su fabrikalarının, Bursa'nın pınar suyu kaynaklarına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca bu su fabrikalarının tükettiği pınar su kaynakları, bizim baraj havzalarımızın dışında." diye konuştu.

"Bursa'da su çeşmeden içilir" sloganlarının arkasında olduklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Amacımız Bursa özelinde ambalajlı su pazarında fiyat dengesinin sağlanması ve kent halkına teknolojinin son imkanlarını kullanarak temiz ve sağlıklı içme suyu sunmak. Ayrıca bölgemizde istihdam ve ekonomik değer oluşturmayı hedefledik. 'Bursa'da su çeşmeden içilir' sloganının arkasındayız, içilebilir suyu halkımızın tüketimine sunuyoruz. Ancak halihazırda evsel tüketim dışında birçok alanda da ambalajlı su tüketimi tercih ediliyor. Bu noktada tüketici tercihlerine güvenilir bir seçenek sunabilmeyi amaçlıyoruz. Ambalajlı su, acil durum, doğal afet veya mücbir sebep hallerinde su arzının kesildiği veya kirlendiği yerlerde de hayati önem arz ediyor. Musluk suyu kaynakları kesintiye uğradığında, ambalajlı su, şehir halkına gerekli suyu temin etmekte önemli bir rol oynuyor. Su fabrikamız, acil durumlarda ve doğal afet halinde günlük 70 tır kapasitesiyle bütün şehre yetebilecek altyapıya sahip."

Aktaş, Bursa'nın ambalajlı doğal kaynak suyu pazarında, kalitesi ve tüketicilerin tercih etme eğilimiyle Türkiye'nin önde gelen şehri olmayı başardığına dikkati çekerek, "Bursa Su markası ile yepyeni bir kaynağı ve içimi yumuşak bir lezzeti daha tüketiciyle buluşturacağız. Bu markayla pazar lideri olmayı hedefliyoruz. Bu markayla 12 litrelik damacana şişeyi de tüketiciye sunacağız. Tüketici, 12 litrelik Bursa Su'yu 4 lira 75 kuruş gibi ekonomik bir fiyatla alabilecek. Piyasanın yüzde 50 altında ve en az 1 yıl değişmeyecek fiyat uygulamasını benimseyerek, pazarın denge unsuru olacağız." ifadesini kullandı.

Su fabrikasında birkaç yıl içinde istihdamın artacağını dile getiren Aktaş, yıllık 100 milyon liranın üzerinde ciro hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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