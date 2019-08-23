Büyükşehir Belediyesi, anne ve çocuklarının kamp hayalini gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, anneler ile çocuklarının kamp hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, düzenlediği ‘Anne Çocuk Çadır Kampı’ etkinliğiyle çok sayıda kadın ve çocuğa ilk kez kamp deneyimi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından her hafta sonu Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen “Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor” etkinliğinin kapsamı genişletilerek, yeni ve farklı bir çalışmaya imza atıldı. Gençlik Kampı’nda bu kez hafta içi düzenlenen ‘Anne Çocuk Çadır Kampı’ ile çok sayıda kadın ve çocuğa ilk defa kamp deneyimi yaşatıldı. Anneleriyle ilk kez kamp yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, apartman hayatından uzakta doğal yaşamın keyfini tattı.

Kamp ateşi, doğa yürüyüşü, balık tutma, oryantiring, yüz boyama, masal, mitolojik öyküler, eğitici oyunlar, karaoke ve kano ile gezinti gibi aktivitelerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, birçok kadın ve çocuk, ilk defa evlerinden uzakta, açık alanda bir gece geçirmenin heyecanını yaşadı.

“İlk kez etkinlik kapsamında kadınlar için çalışma yapıldı”

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlu Şerife Hasoğlu Dokucu, kamp ateşinin çevresinde dostluk ve dayanışma ortamını kurmanın mutluluğunu paylaşarak, “Bu, kadınlar için yaptığımız ilk kamp. Uzun süredir hayalimizdi. Kadınlarımızı kamp hayatına alıştırmayı çok arzu ederek bu çalışmayı yaptık. Devamını daha yoğun ve daha kapsamlı bir şekilde yapacağız” dedi.

Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor etkinliğinin şu ana kadar genellikle çocukları kapsadığını, ancak ilk defa etkinlik kapsamında kadınlar için bir çalışma yapıldığını belirten Dokucu, Kadın Dairesi olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Tabii biz Kadın Dairesi olacağız. Kadın Dairesi çalışmaları yapıyoruz. Kadınların daha bireysel, bağımsız hareket etmeleri, sosyal hayata karışmaları, birbirleriyle daha iyi iletişim sağlamaları için bu tarz faaliyetler yapıyoruz. Biliyorsunuz, bir de Kırsal Mahalle Buluşmaları var. Onlarda da köy ve şehir kadınlarını bir araya getiriyoruz. Üretici ve tüketiciler oluyor, işin içine iç turizmi de katmış oluyoruz.”

Dokucu, kamp hayatının kadınlara kattığı zenginliği kendi yaşamından bildiğini ve bu kampın, daha büyük çalışmaların ilk adımı olduğunu belirterek, “Bu, kadınlarımızdan çoğunun ilk kampı oluyor. Evin dışında belki çoğunun ilk gecesi olacak. Kamp hayatının kadınlara kattığı zenginlikleri kendi yaşamımdan bildiğim için, ben de çok heyecanlıyım. Bu denemeydi. Eksikliklerimiz neler, ne tür faaliyetler ekleyebiliriz hem de arkadaşlardan da fikirler alalım diye az kişiyle yaptık. Gerisi çok daha yoğun gelecek” diye konuştu.

“Bu daha başlangıç, daha güzel şeyler yapacağız”

Etkinlikte, aileler için çadır tahsisi ve ulaşım imkanı Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, vatandaşlar da gönüllü olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Boltaç, “Her şey mümkün. Biz buraya en ufak bir para harcamadık. Sadece ekipmanlarımızla belediye personellerimiz gelip burada hizmetlerini sundular. Onlar sayesinde biz de buraları çok güzel alanlara çevirdik. Tabii emeği olan insanlar var, onlara da çok büyük teşekkürler borçluyuz. Başta Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere değerli eşleri Meral Seçer, keza burada Şerif Hasoğlu Dokucu ve Tufan Dokucu var. Burada gönüllülük esası ile çalışıyoruz. Bu daha başlangıç, daha güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşlerin olumlu yönde olduğunu ve bu tarz etkinlik taleplerinin her geçen gün artarak kendilerine ulaştığını söyleyen Boltaç, “Bugün burada kamp alanı kurduk. Kamp alanlarımıza aileler çocukları ile birlikte geldi. Bir gece de olsa, 1,5 gün de olsa bir kamp nasıl yapılır, neler yapılır bunları gördüler. Bir taraftan eğitici şeyler veriyoruz, bir taraftan onların mutlu olabilecekleri etkinlikler, faaliyetler düzenliyoruz. Bunun sonunda da bize güzel tepkiler ve geri dönüşler oluyor. İnanın şu anda köylerden ‘bizimkileri de getirin’ diye talep geliyor sürekli. Hepsine gerekiyorsa tek tek buradan faydalanmaları için sefer düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kadınlar ve çocuklar kamp hayallerini gerçekleştirdi

Kadınlar, etkinlikten haberdar oldukları andan itibaren heyecanlandıklarını ve hemen çocuklarına haber verdiklerini söyleyerek, uzun zamandır kurdukları kamp hayalini bu etkinlikle gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çocukları 5 yaşındaki Ömer Mirza ve 2 yaşındaki Deniz Kayra’yla etkinliğe katılan anne Yasemin Aydemir, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından gördüğü etkinlik duyurusuyla ilgili yetkilileri arayıp bildi aldığını ve etkinliğe katılmaya karar verdiğini anlatarak, “Daha önce hiç kamp tecrübemiz olmadı, ilk defa oluyor ama çok hoşumuza gitti, çok sevindik. Çocuklara biraz anlattım; kampa gideceğiz, çadır kuracağız diye. Ama bu kadar eğlenceli olacağını beklemiyorduk açıkçası. Söylememe gerek yok herhalde, çocuklarımı görüyorsunuz, sudan çıkartamıyorum” dedi.

Apartmanda yaşadıklarını belirten Aydemir, “En fazla ayda bir denize gidebiliyoruz. Bir de mahallemizde parkımız var. Onun dışında doğayla bir ilişkimiz yok. Çocuklara hep anlatıyordum, ormanlar falan var ama görmeyince bir anlamı olmuyor. Şimdi geldik, görüyorlar” diye konuştu.

Hatice Kaya isimli anne ise çocukları 13 yaşındaki Elif ve 9 yaşındaki Ece Su ile etkinliğe katılırken, yine ilk kamp deneyimi yaşayanlardan olmanın heyecanı ve merakını paylaştı. Kaya, “Hep bir kamp hayali kuruyorduk, ilk defa bunu gerçekleştirebildik. Şu anki katılımımızın inanılmaz katkısı var. Sonuçta bu çocuklar apartman çocuğu. İlk defa doğayla iç içe, içli dışlı bir gece geçirecekler. ‘Islandık’ falan diyorlar ama buna alışacaklar. Çok güzel bir plan yapılmış, çok güzel düşünülmüş. Harika bir etkinlik” diye konuştu.

“Burası evde telefonda oyun oynamaktan daha eğlenceli”

Etkinlikteki çeşitli aktivitelerle doğanın tadını çıkartan Ece Su Kaya, kanoda kürek çekmenin nasıl bir şey olduğunu merak ettiğini ve deneyimleme fırsatı bulmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Annem internette bakmış, sonra bize de buradan bahsetti. Biz de geldik buraya, çadırlarda kalıyoruz. Kano, karaoke, yüz boyama varmış, çadırlarda kalınabiliyormuş. Duyunca çığlık atasım geldi heyecandan. Kano sürmeyi hayal ediyordum, sürdüm. Burası evde telefonda oyun oynamaktan daha eğlenceli. Çünkü telefonda hiçbir şey yapılmıyor ama burada daha çok eğleniyorum” dedi.

Şehir dışından da etkinliğe katılanlar oldu

Mersin sınırlarının ötesinde yankı uyandıran etkinliğe, Adana’da yaşayan Cansu Şenol da kardeşi ve yeğenleriyle birlikte katılarak, böyle fırsatların her zaman ele geçmediğini ifade etti. Şenol, “Annem böyle bir şey olduğunu söyleyince, güzel olacağını düşünerek Adana’dan geldik. Çocuklar için de bence çok farklı olacak. Çok değişik bir ortamda yatacaklar. Dışarıdan hayvan sesleri falan gelerek ya da güneşin ilk doğduğu aydınlıkla uyanacaklar. Evde uyandığında duvar görüyorlar, burada çok farklı bir ortamda uyanacaklar. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz. Adana’dan geldik. Umarım devam eder de böyle etkinliklere hep geliriz” diye konuştu.