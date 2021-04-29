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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Başkan Ömer Düzgün'ün yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:31:00 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün'ün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanımız Ömer Düzgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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