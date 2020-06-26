  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:51:02 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "2 futbolcusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcularına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklı günlere bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı