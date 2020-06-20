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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:08:57 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte, 3 futbolcu, 1 antrenör ve 7 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Akhisarspor. Tedavi süreçleri tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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