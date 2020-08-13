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Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:37:31 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yapan Erzurum temsilcisi, günün ikinci idmanını sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başladı.

Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanı 5'e 2 çalışması, minyatür ve çift kale maç ile tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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