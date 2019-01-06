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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:- "Teknik heyetin raporu doğrultusunda 5-6 futbolcu ile görüştük ve 3 futbolcuyla çok ciddi yol katettik. İki futbolcu imza aşamasında ve sözleşme imzalamaları an meselesi"

06 Ocak 2019 Pazar 19:07
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışmalarının sürdüğünü 2 oyuncuyla imza aşamasına geldiklerini söyledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yeni yönetim kurulunu tanıtan Üneş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üneş, transfer çalışmalarını teknik heyetle birlikte yürüttüklerine işaret ederek, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda 5-6 futbolcu ile görüştük ve 3 futbolcuyla çok ciddi yol katettik. İki futbolcu imza aşamasında ve sözleşme imzalamaları an meselesi." diye konuştu.

Transferler konusunda birçok ismin yazılıp çizildiğini ifade eden Üneş, şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz noktada kamuoyunda yazılan çizilen futbolcular oldu ama bitirme noktasında olduğumuz futbolcular var. Bir taraftan kulübün ekonomik durumunu ele alırken bir taraftan da teknik heyetin sunduğu raporu göz önünde tutarak takımımıza en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz."

Başkan Üneş, hedeflerinin üst sıralara çıkmak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hocamızın raporuyla ayrılma ihtimali olan birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayırabiliriz. Çünkü bunlar kolay değil, yaptığımız sözleşmeler bizleri çok sert şekilde bağlıyor. İşin içinde mali konular olduğu için bu işler öyle kolay olmuyor."

Hüseyin Üneş, Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan'ın kulüple olan görüşmesinin gerçeği yansıtmadığını anlatarak, "Bazı menajerler futbolcuların isimlerini kulüplere getirip götürüyorlar. Ozan Tufan'ın da ismi belki gelip gitmiştir ama hocamızın verdiği rapor doğrultusunda bizim gündemimizde olmadı." ifadesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:07
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  4. Hüseyin Üneş
  5. Spor Toto Süper Lig

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