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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:19:17 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımıza katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçın ardından Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktörlük görevine getirilmişti. Mavi-beyazlı ekip, Çimşir yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

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