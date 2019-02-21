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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor

- Mavi-beyazlı takımın yeni forma göğüs sponsoru Emin Evim firması oldu

21 Şubat 2019 Perşembe 19:26
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Emin Evim firması oldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Emin Evim arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 23. haftada 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maça, yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olan anlaşmaya ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek tanıtım toplantısıyla duyurulacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 19:26
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