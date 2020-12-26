Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çift kale maç, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.