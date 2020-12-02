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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:55:28 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, yardımcı antrenörler Serkan Zaimoğlu ve Uğur Bayarslan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular yarınki antrenmanına Mehmet Özdilek'in ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışması bekleniyor.


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