Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.
Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de izledi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.