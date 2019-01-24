Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçına hazır



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüp binasının yanındaki tesislerde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1 saat süren çalışma yaptı. Hava sıcaklığının 1 derece olarak hissedildiği kentte koşu, ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan Erzurum temsilcisi, idmanın ardından İstanbul'a gitmek üzere hava yoluyla kentten ayrıldı. Yeni transferlerin de yer aldığı kafileye rahatsızlıkları bulunan Özer Hurmacı ve Arsen Khubulov dahil edilmedi. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.



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