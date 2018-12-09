Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Sunu

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Donald, Eren Tozlu, Aleksic

Gol: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk 43 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

3. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan'ın direkt kaleye gönderdiği şuta top, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle ceza yayı içinde Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer Hurmacı'nın, müsait pozisyonda çektiği şut savunmadan döndü.

16. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı'nın ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Taylan Antalyalı'nın çektiği şutu kaleci Fanolle, kornere çeldi.

25. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında buluşan İbrahim Akdağ'ın bekletmeden kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.