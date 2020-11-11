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Aktüel Büyükşehir belediye başkanları "deprem"i tartışacak
Aktüel

Büyükşehir belediye başkanları "deprem"i tartışacak

Ankara Kent Konseyince yarın video konferans yöntemiyle düzenlenecek "Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi" toplantısında, bazı büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir kent konseyi başkanları, "Depreme hazır mıyız?" sorusuna cevap arayacak - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz: - "Deprem olduğu zaman herkes kolon kesmenin suç olduğunu konuşuyor ama deprem olmadığı zaman tedbirler alınır" - "Deprem kimseyi beklemez. Depremde sadece kriz yönetimi yaparsınız. Depremin olmadığı günlerde de depreme hazırlığa geçmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:17:06 -
Büyükşehir belediye başkanları "deprem"i tartışacak

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Ankara Kent Konseyinin ev sahipliğinde bazı büyükşehir belediye başkanları ve kent konseyleri yarın, video konferans yöntemiyle "Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi" toplantısında bir araya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açılış konuşması ile başlayacak toplantıda, Gaziantep, Hatay, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin büyükşehir belediye başkanları da "Depreme hazır mıyız?" sorusuna ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyim ve birikim paylaşımı amacıyla çevrimiçi toplantılar planlayan büyükşehir kent konseylerinin ilk toplantısını "Pandemi Döneminde Yapılan Çalışmalar" teması ile İzmir Kent Konseyi, ikinci toplantısını ise "Katılımcı Bütçe Çalışmaları" teması ile İstanbul Kent Konseyi ev sahipliğinde yaptığını anımsattı.

Büyükşehir kent konseylerinin üçüncü toplantısının da "Deprem Farkındalığı ve Kriz Yönetimi" teması ile Ankara Kent Konseyinin ev sahipliğinde yarın düzenleneceğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Daha önce sadece ev sahibi büyükşehir belediye başkanı ve kent konseyi başkanının açılış konuşmalarının yaptığı bu toplantılarda, konu deprem ve kriz yönetimi olunca farklı partilerden en az 8 büyükşehir belediye başkanımız da konuşmalarda bulunacak. Onlar da tecrübelerini paylaşacaklar. Bugüne kadar bu anlamda farklı partilerden kriz ve deprem yönetimi konularında yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyor."

Yılmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle yüksek teknoloji kullanılarak düzenlenecek video konferans toplantısında, konuşmacıların, tecrübeleri ve depreme yönelik aldıkları önlemlere ilişkin fotoğraf ve videolar eşliğinde sunum yapacağını ifade etti.

- "Depremde sadece kriz yönetimi yaparsınız"

Toplantıyı, sadece depremin olduğu günlerle sınırlı kalmaması için düzenleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayda bebek, Elif bebek, Van'da Yunus için o gün ağlıyoruz, bir hafta sonra unutuyoruz. Dolayısıyla kolon kesmenin bir katliam olduğunu, bir insanlık suçu olduğunu 12 ay boyunca konuşmayı, kent konseylerimiz tartışma konusu yapacak. Deprem olmadığı zamanlarda da bu konuların gündemde olması için bir farkındalık çalışmasıdır. Toplantıda, 'Depreme hazır mıyız?' sorusuna cevap arayacağız. Deprem olduğu zaman herkes kolon kesmenin suç olduğunu konuşuyor ama deprem olmadığı zaman tedbirler alınır. Deprem kimseyi beklemez."

Depremde sadece kriz yönetiminin yapıldığını belirten Yılmaz, "Depremin olmadığı günlerde de depreme hazırlığa geçmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Yani Japonya'da 8 şiddetindeki depremde bir insan kaybedilmezken biz neden 6 şiddetindeki bir depremde on binleri sokaklara döküyor, yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz? Bu konularda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

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