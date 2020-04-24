Büyükşehir Bandosu 14 farklı güzergahta 30 km boyunca şarkı ve marş çaldı

Denizlililer, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Büyükşehir Belediyesi ile evlerinde yaşadı. Bayram coşkusunu evlere taşıyan Büyükşehir Belediye Bandosu farklı bir rekora imza atarak 14 farklı güzergahta 30 kilometre boyunca şarkı ve marş çaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı program vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların bayram coşkusunu evinde yaşaması için özel bir çalışma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu, 23 Nisan sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında şarkı ve marşlar çaldı. Cadde, meydan ve sokaklarda Türk bayrakları eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nu gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Başta çocuklar olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Denizlililer balkon ve pencerelerine akın etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosunu gören bazı vatandaşlar duygulanarak gözyaşlarına hakim olamazken bazı vatandaşlar ise kutlamalara marş ve Türk bayrakları ile eşlik etti. Büyükşehir’in bayramı vatandaşların evine kadar taşıması kısa sürede sosyal medyada çığ gibi büyürken Denizlililer bandonun mahallelerine gelmesi için yoğun istek gönderdi. İlk etapta 7 farklı güzergahta belirlenen bandonun yürüyüş programı vatandaşların yoğun isteği üzerine artırıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu farklı bir rekora imza atarak 14 farklı güzergahta yaklaşık 30 km boyunca şarkı ve marş çaldı.

Denizli kırmızı beyaz

Bu yıl bayram sevincini Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde yaşayan vatandaşlar, bu coşkuyu kendilerine tattıran Denizli Büyükşehir Belediyesini teşekkür yağmuruna tuttu. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Bayram coşkusunu evlere taşıyoruz , #23NisanKutluOlsun, #EvdeBayramVar" etiketleriyle paylaşılan görseller binlerce vatandaş tarafından beğenildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan kutlamaları kapsamında şehrin tüm caddelerini kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donattığı ifade edildi.

"23 Nisan coşkusu evlerimizden yükseldi"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 100 yıldır millet iradesinin tecelli ettiği Gazi Meclis’in kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. Denizli’de bir ilk gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Büyükşehir Bandomuz sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bugün cadde cadde, sokak sokak vatandaşlarımızla buluştu. Vatandaşımız bayrama gelemiyorsa ’biz vatandaşımıza gideriz ve bayram coşkusunu yaşatırız’ dedik. Rengarenk süslenmiş balkonların coşkusu muhteşemdi. Bandomuz yaklaşık 30 km yürüyüş gerçekleştirdi. Bu da bir rekor. Hemşehrilerimizle bir arada olamasak da kalplerimiz birlikte attı. 23 Nisan coşkusu bu kez evlerimizden yükseldi" dedi.