Büyükşehir Aşıcı ile nikah tazeledi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbolda Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile yeniden anlaşma sağladı.

Bu sezon Türkiye Kadınlar Baskotbol Ligi’nde (TKBL) play-off oynayan Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Genç Antrenör Gökhan Aşıcı ile sözleşme yeniledi. Yeşil-beyazlılarla devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden genç çalıştırıcı, “5 sezondur böylesine önemli bir kulüpte görev yapmaktan büyük onur duyuyorum. Bursa basketboluna hizmet edebilmek mutluluk verici. Bursa’da kadın basketbolunda örnek teşkil ediyoruz. Öncelikli hedefimiz basketbolu tabana yaymak. Daha fazla gence ulaşmak. Tabii bunlarda elde edeceğimiz başarılarla mümkün. Bunun için çok daha fazla çalışmalıyız. İnşallah bu sezon Bursalı hemşerilerimizi iyi basketbolla temsil etmek istiyoruz.Bana bir kez daha güvenen değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dergah Alkan ise, “Büyükşehir Belediyespor olarak yetiştirici bir kulübüz. Gökhan Aşıcı da burada yetişti ve uzun yıllardır kulübe hizmet veriyor. Erken yaşta A takımı devraldı. Onunla beraber son iki sezondur takımımız play-off oynadı. Kendisine güveniyoruz. Geçtiğimiz sezonda yaptığımız hatalardan ders çıkardık. Yeni sezonda daha önemli işler başarmak istiyoruz” diye konuştu.

İlk olarak 2014-2015 sezonunda yeşil-beyazlıların yardımcı antrenörü olarak göreve başlayan Gökhan Aşıcı, 2015-2016 sezonunda Bursa ekibinin Bölgesel Lig’e düşmesinin ardından baş antrenörlük görevini devralmıştı. 2016-2017 sezonunda takımı yeniden TKBL’ye taşıyan genç antrenör, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Büyükşehir’in perileri ile play-off’ta mücadele etti.