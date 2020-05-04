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Aktüel

Büyükşehir 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı da 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:35:57 -
Büyükşehir 31 ilçede haşereyle mücadele çalışması yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte haşerelere karşı da 31 ilçede larva ve kapalı alan ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.


İlçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak sürdürülen çalışmalarda 12 ekip, 24 personel görev alıyor. Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan larva ekipleri haşere üreme alanları olan su birikintileri, göl, gölet, akarsu, gübre biriktirme alanları gibi yerlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmasını gerçekleştiriyor.



Personele biyolojik eğitimler veriliyor


Çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik; biyolojik mücadele, fiziksel mücadele ve eğitim çalışmaları kapsamında periyodik olarak dersler veriliyor. İlaçlama ekipleri almış oldukları eğitimlerle kullanılan ilaçların doğa için yararlı olan canlılara zarar vermemesine ve doğada kalıntı bırakmayan biyolojik ajanların kullanılmasına özen gösteriyor. Ekipler; haşereyle mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlardan özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamalarını, çevre temizliğine dikkat etmelerini, çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine koyarak açıkta bırakmamalarını ve su birikintilerinin akışını sağlamalarını istiyor.

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