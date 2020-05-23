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Büyükşehi ekipleri bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:48:42 -
Büyükşehi ekipleri bayramda görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca acil durumlarda vatandaşlara hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı verdiği mücadelenin yanında Ramazan Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara müdahale edebilmek amacıyla bayram boyunca görev yapacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri, gün boyu hizmet verecek. Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz bir ortamda yaşanabilmesi amacı ile Büyükşehir Belediyesi nöbetçi ekipler oluşturdu. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları için, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak.


İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecek, zabıta birimleri de denetim ve kontrollerini sürdürmeye devam edecek. Toplu taşıma araçları bayram boyunca belirlenen bazı hatlarda hizmet vermeyi sürdürecek. Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri bayram boyunca da 24 saat boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek.

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