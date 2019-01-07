Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
Şampiyonada 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Doğan Göktaş, 130 kiloda Osman Yıldırım birinci oldu07 Ocak 2019 Pazartesi 15:13
BURSA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Şampiyonanın son gününde 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Doğan Göktaş, 130 kiloda Osman Yıldırım birinci oldu.
Şampiyonada takım sıralamasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor 185 puanla birinci olurken, Ankara ASKİ 135 puanla ikinci, Pendik İhtisas Spor Kulübü 132 puan üçüncü ve Kayseri Şekerspor 130 puan dördüncü sırada yer aldı.
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