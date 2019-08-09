0553 313 94 23

Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi tarafından izlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:03
Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi tarafından izlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’a her platformda destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kırmızıya Sarı Ol kampanyası kapsamında aldıkları tişörtleri sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan taraftarlara hediye etti. Başkan Büyükkılıç’ın sosyal medyada kampanyaya destek ve katılım çağrısı yaklaşık 192 bin kişi tarafından izlendi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Kırmızıya Sarı Ol kampanyası kapsamında aldıkları tişörtler Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan taraftarlara verildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, aidiyet duygusu ile şehrine ve şehrinin değerlerine sahip çıkan gençlere teşekkür etti. Kayserispor’a her alanda destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kırmızıya Sarı Ol kampanyasına destek vermiştik. 100 tişört benden, 100 tişört Sayın Bakanımızdan olmak üzere başlangıç yapmıştık. Bizden sonra destek artarak devam etti. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Amacımız kamuoyunu yönlendirmek ve desteklerin sayısını artırmaktı. Kayserispor’a desteğimiz sadece bu kampanya ile sınırlı değil” dedi.


Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kayserispor’a herkesin katkı vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Memduh Başkanımızın teşvikiyle birlikte aldığımız formaları gençlerimizle paylaşacağız” diye konuştu.


BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN DESTEK ÇAĞRISINI 191 BİN 845 KİŞİ İZLEDİ


Daha sonra sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan gençlere sarı-kırmızı tişörtler dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı Kayserispor’a destek ve kampanyaya katılım çağrısı 191 bin 845 kişi tarafından görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı
    1. Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2..
    2. Sarıkamış’ta kenevir operasyonu
    3. Kadir Has’ta ilk düdük Numanoğlu’nun
    4. Selim’de kavga: 15 gözaltı
    5. Atambayev böyle teslim oldu!
    6. Hasan Dağı’nda asfaltlama çalışması..
    7. Sezonun ilk maçı Bitigen’in
    8. Kurban etini 6 ile 8 saat arasında..
    9. Fuat Oktay kendilerine halı saha yapan..
    10. Gemlikli sporcu milli takıma davet..
    11. Mersin’de kayıp şahıs 2 gün sonra..
    12. Çotanak Stadı'nın yüzde 80'i tamamlandı
    13. Bedelli askerler yemin etti
    14. LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
    15. Yaz aylarında gribe dikkat
    16. Ağır metal zehirlenmesi | Sürekli..
    17. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    18. Anadolu'nun ilk hadis okulu eğitime..
    19. Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlıklı bayram..
    20. Merkezefendi’de bayram öncesi..
    21. FDH’de anestezi ile diş çekimi başladı
    22. Portekiz'de tanker şoförlerinin..
    23. LGS ikinci nakil sonuçlarına göre,..
    24. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
    25. Günde 1 litreden daha az su..
    26. Organlarıyla 3 hastaya umut oldu
    27. Patpatla kamyonet çarpıştı... 1 yaralı
    28. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
    29. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
    30. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!