Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi tarafından izlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’a her platformda destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kırmızıya Sarı Ol kampanyası kapsamında aldıkları tişörtleri sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan taraftarlara hediye etti. Başkan Büyükkılıç’ın sosyal medyada kampanyaya destek ve katılım çağrısı yaklaşık 192 bin kişi tarafından izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Kırmızıya Sarı Ol kampanyası kapsamında aldıkları tişörtler Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan taraftarlara verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, aidiyet duygusu ile şehrine ve şehrinin değerlerine sahip çıkan gençlere teşekkür etti. Kayserispor’a her alanda destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kırmızıya Sarı Ol kampanyasına destek vermiştik. 100 tişört benden, 100 tişört Sayın Bakanımızdan olmak üzere başlangıç yapmıştık. Bizden sonra destek artarak devam etti. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. Amacımız kamuoyunu yönlendirmek ve desteklerin sayısını artırmaktı. Kayserispor’a desteğimiz sadece bu kampanya ile sınırlı değil” dedi.

Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kayserispor’a herkesin katkı vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Memduh Başkanımızın teşvikiyle birlikte aldığımız formaları gençlerimizle paylaşacağız” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN DESTEK ÇAĞRISINI 191 BİN 845 KİŞİ İZLEDİ

Daha sonra sosyal medyada yapılan çekiliş sonucu kazanan gençlere sarı-kırmızı tişörtler dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı Kayserispor’a destek ve kampanyaya katılım çağrısı 191 bin 845 kişi tarafından görüntülendi.