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Gündem Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'ye fena battı
Gündem

Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'ye fena battı

Türkiye düşmanlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçinin geri adım atmasından fena halde rahatsız oldu. Bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu belirten Piri, Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 20:53:00 -
Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'ye fena battı

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istemişti.

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı.

"Türk düşmanı" Kati Piri rahatsız oldu

Büyükelçilerin geri adımı, bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'yi rahatsız etti.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Piri, bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu söyledi.

Piri paylaşımında Osman Kavala'ya da özgürlük istedi.

 

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Yorumlar

Murat

Gerçekten de baya batmış buna hemde acayip batmış
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