Büyükelçilerin ataması yapıldı
Büyükelçiler Kararnamesi'ne göre 24 büyükelçisinin ataması yapıldı.12 Eylül 2019 Perşembe 16:18
Büyükelçiler Kararnamesi yayınlandı. 24 büyükelçinin ataması yapıldı, 22 ülkenin büyükelçisi değişti.
Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler şöyle:
Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi
Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi
Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi
Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi
Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi
Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi
Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi
İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi
Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi
Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi
Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi
Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi
Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi
Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi
Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi
Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi
Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.
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