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Büyükelçi mesajı ABD'den verdi: Alçaksınız

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit edilenAstsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi ve çocuğuna kurulan hain pusuya tepki göstererek, “Hainsiniz, alçaksınız mutlaka hesap vereceksiniz” dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
Büyükelçi mesajı ABD'den verdi: Alçaksınız

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi ve 11 aylık oğlunu şehit edenlere, ''Hainsiniz, alçaksınız'' diyerek tepki gösterdi.

Kılıç yaptığı açıklamada, ''Allah, sadece bu ana ve yavrusuna kıyan aşağılık mahlukları değil, bu esfel-i safilin hükmündeki katil sürüsüne terörist diyemeyecek kadar alçalanları da Kahhar sıfatıyla kahretsin. Hainsiniz, alçaksınız ve mutlaka hesap vereceksiniz'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
  1. Hakkari
  2. Serdar Kılıç
  3. PKK

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  • YAZONUYAZONU4 dk önce
    DINSIZ IMANSIZ CHP TERÖRISTLERI MECLISE SOKTUN TERÖRISTLER 11 AYLIK COCUGUMUZU ÖLDÜRDÜLER SANA OY VERENLERDE SENIN KADAR COCUK KATILLERIDIR KILICDAROGLU SENIN SÜLALENIN AMK SENI VURMAK EN BÜYÜK SEVAPTI R.
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