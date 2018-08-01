Büyükelçi mesajı ABD'den verdi: Alçaksınız

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi ve 11 aylık oğlunu şehit edenlere, ''Hainsiniz, alçaksınız'' diyerek tepki gösterdi.

Kılıç yaptığı açıklamada, ''Allah, sadece bu ana ve yavrusuna kıyan aşağılık mahlukları değil, bu esfel-i safilin hükmündeki katil sürüsüne terörist diyemeyecek kadar alçalanları da Kahhar sıfatıyla kahretsin. Hainsiniz, alçaksınız ve mutlaka hesap vereceksiniz'' dedi.