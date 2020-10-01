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Dünya Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi
Dünya

Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Dağlık Karabağ konusundaki paylaşımı nedeniyle Demokratların başkan adayı Biden'a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 08:08:00 -
Büyükelçi Kılıç'tan ABD'li başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medyada Dağlık Karabağ'la ilgili yaptığı  paylaşım nedeniyle eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat cumhurbaşkanı adayı Joe Biden tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Twitter hesabından Biden'ın paylaşımına yanıt verdiğini söyledi.

Kılıç yaptığı açıklamada, "Mağdura ve saldırgana eşit davranmaktan kaçınırsanız ve (Donald Trump) yönetiminden , BM kararlarına uygun olarak yasadışı olarak işgal edilen tüm Azerbaycan topraklarından Ermenistan'ı çekilmeye ikna etmesini isteseniz bu adil olur. "dedi.

Biden, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Trump yönetiminin devreye girerek Dağlık Karabağ'daki çatışmanın sona ermesi için müdahale etmeli ve "Türkiye gibi  ülkelerinden bu çatışmadan uzak tutmayı sağlamalı" şeklinde ifadeler kullandı.

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