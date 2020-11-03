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Aktüel Büyükelçi Ceyhun Avusturya'daki saldırıda polisi kurtaran Türk gençlerle görüştü
Aktüel

Büyükelçi Ceyhun Avusturya'daki saldırıda polisi kurtaran Türk gençlerle görüştü

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: "Gençlerimiz bütün dünyaya gösterdiler. Bir Türk, bir Müslüman nasıl davranır, nasıl insanlara yardımcı olur, nasıl zor durumda olanları orada bırakmaz, en zor koşullarda da olsa onlara yardım eder" - "Kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına başka insanların yaşamını kurtarır. Dün bunu yaşadık"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:51:17 -
Büyükelçi Ceyhun Avusturya'daki saldırıda polisi kurtaran Türk gençlerle görüştü

VİYANA (AA) - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında 1'i polis 2 yaralının hayatını kurtaran 2 Türk genciyle bir araya geldi.

Ceyhun, dün yaşanan terör saldırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"Viyana'da dostlarımızı şu an en iyi anlayan biziz" diyen Ozan Ceyhun, "Teröre karşı, her türlü terör örgütüne karşı mücadele veren bir ülke ve teröre sayısız şehit vermiş bir millet olarak dün Viyanalıların yaşadıklarını en iyi anlayanlar olarak onlarla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

- "Gençler bütün dünyaya 'bir Müslüman nasıl olur' gösterdi"

Büyükelçi Ceyhun, üzücü olayların yaşandığı bir zamanda 2 Türk gencinin kahramanlıklarının gurur verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gençlerimiz bütün dünyaya gösterdiler. Bir Türk, bir Müslüman nasıl davranır, nasıl insanlara yardımcı olur, nasıl zor durumda olanları orada bırakmaz, en zor koşullarda da olsa onlara yardım eder. Kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına başka insanların yaşamını kurtarır. Dün bunu yaşadık."

Dünkü terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin ve arkadaşı Mikail Özen de başta Büyükelçi Ceyhun olmak üzere kendilerini arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve diğer yetkililere gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü teşekkür etti.

Türk gençler, gazetecilere de dün yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Görüşme sonrasında Ceyhun, gençlere kahramanlıklarından ötürü hediye takdim etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

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