Büyükekşi'den yabancı sınırlamasına açık kapı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'ta katıldığı programda kulüplerden gelecek talebe göre yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılabileceğini açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonun başlamasından önce açıklamalarla bulundu.

8+3'ten fazla yabancısı olan kulüplerin ödemesi gereken her oyuncu için 500 bin lira'yı para cezası olarak değerlendirmeyelim diyen Büyükekşi şöyle konuştu:

"Shakhtar Donetsk'in 50 tane oyuncusu var. Manchester United'ın Paris Saint-Germain'in (PSG) 30-40-50 oyuncusu var. Genç oyuncuları alıp kiraya veriyorlar veya B takımlarında oynatıyorlar. Kulüplerin bizden şöyle bir talebi oldu. '4'ten fazla yabancımız var. Şimdi bunların sözleşmelerini feshetmemiz gerekiyor. Bunları feshederken de çok büyük maliyetlere katlanmamız gerekiyor' dediler. Biz de "Kuralımız belli. 14 yabancıyı bize bildirebilirsiniz. Oynatmamak şartıyla ilave her futbolcu için 500 bin lirayı ceza olarak değil de lisanslama bedeli olarak vereceksiniz. İsterse devre arasında bir oyuncuyu çıkarıp diğer oyuncuyu da koyabilirler.

Yaptığımız bir yenilik daha var. 10 defa milli olmak kaydıyla, 21 yaş altı üç tane daha futbolcuya izin verdik. Bu üç yabancı oyuncu da amaç şu. Özellikle U17, U18, U19 milli takımlarında, hatta bir değişiklik daha yaptık. Kendi A Milli Takımlarında üç kez milli olmuşsa veya UEFA'da ilk 20'ye giren ülkelerin liglerinde en az 25 defa oynamışsa buna da izin verdik. 21 yaş altı futbolcu transfer edebilirler. 14'e ilave üç kişi daha olabilir. Bir yandan altyapıya önem vererek hem de dışarıdan aldığımız genç oyuncuları yetiştirip satmamız lazım."

BÜYÜKEKŞİ: YABANCI OYUNCU SINIRLAMASI KALDIRILABİLİR

Yabancı oyuncu sınırlamasının kaldırılmasının ardından yurtdışına giden Türk oyuncu sayısının arttığı yorumu üzerine Ekşioğlu, "Bu işin iki yönü var. Birinci yönü ekonomik boyutu. Çünkü bazı kulüp başkanlarımız eğer yerli oyuncu konusunda sıkı davranırsak bu defa içerideki yerli oyuncuların fiyatlarının çok yükseldiğinden şikayet ediyorlar. O zaman bunlar yurt dışına gidiyorlar. Beşiktaş'ın iki genç oyuncusu yurt dışına gitti. Fenerbahçe Kim'i düşük bedelle aldı neredeyse üç-dört kat yurt dışına sattı. Önümüzdeki günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret edeceğim. Bu yapılan futbolcu satışlarının da ihracat olarak kaydedilmesini isteyeceğiz. Bugün bir Brezilya ve Portekiz'e baktığınızda binlerce oyuncu ihraç ediyorlar. Bu bir yol. Diğer yandan da eğer altyapıya gereken önem verirsek iki taraftan da fayda sağlayacak çözümler bulabiliriz. Ligler başlasın bir kaç ay geçsin. Kulüplerle oturup ortak karar vermek istiyoruz. Bu kararın yap boz olmasını istemiyoruz. Uzun dönemde bunun uygulanabilir olmasını istiyoruz. Yabancı kuralı kalksın istiyorlarsa, kaldıralım diyoruz. 14'se 14 daha azsa daha az. Birlikte karar verelim ki Türk futbolunun faysasına olacak çıktıları çıkaralım. Kısa, orta ve uzun vadede olabileceklere günlük karar vermeyelim. Bir strateji çerçevesinde buna karar verelim" ifadesini kullandı.



