Büyükekşi açıkladı: VAR sisteminin iptali için...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de VAR sisteminin kaldırılabilmesi için tüm kulüplerin talepte bulunması gerektiğini söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair konuştu.

Büyükekşi, "VAR sistemi kaldırılabilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

"VAR sisteminin iptali için 1-2 kulüp değil de, tüm kulüplerin talebi gerek. Çoğu kulüplerin böyle bir talebinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü VAR sistemi olmasaydı birçok yanlış karar doğruya dönmezdi. Dün akşam da gördük. VAR, penaltı pozisyonlarını süzdü ve doğru kararı verdi."

"Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor"

"Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması... Yanlış yapan hakemler 1 veya 2 maç ceza alıyorlar. Birçok takım ligde üst seviyelerde oynuyor. İnşallah daha iyi devam eder ve hakemlerimizin de performansı artar. İşin takipçisiyiz."

"Eskiden sadece maç seyrederdik. Şimdi artık hakem seyrediyoruz. İlk önce 'hakem performansı nasıl?' diye değerlendiriyoruz."

"Rakiplerimiz bize yabancı değil"

"EURO 2024'teki rakiplerimiz bize yabancı değil. İnşallah grubu en iyi şekilde geçirip Almanya'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, sportradar ile anlaşma imzaladı!

TFF Başkanı Mehmet Büüykekşi törende yaptığı konuşmada; "Yaklaşık 4 ay önce göreve geldik. Futbolumuzu bulunduğumuz konumdan elit seviyeye çıkarmak için çalışmaya başladık. Projelerimizden birisini de bugün hayata geçireceğiz. TFF 2. Lig ve 3. Lig için iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bu liglerde bulunan 92 kulübün gelirini 5 yıllığına artıracak bir yayın anlaşması imzaladık." dedi.

Büyükekşi sözlerinin devamında; "Sportradar ile yaptığımız anlaşma ile birlikte şeffaflık teknolojisi bundan sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de devreye sokulacak. Bu liglerde olağan dışı bahisler olursa, bize bildirilecek. Bu liglerimiz çok daha güvenli hale gelecek. Bu zamana kadar yayın haklarında yapılan girişimler başarısız olmuştu. Anlaşmanın Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.