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Büyükçekmece'de spor salonları denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:54:19 -
Büyükçekmece'de spor salonları denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında spor salonları denetlendi.

İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, zabıta eşliğinde spor salonlarında denetimde bulundu.

Mimaroba Mahallesi'ndeki spor salonlarındaki denetlemede 6 metrekare alana 1 kişinin düşmesi, salona girişte ateş ölçümünün yapılıp kayıt altına alınması, spor aletlerinin arasında mesafe bırakılması ve çalışmalardan sonra aletlerin dezenfekte edilmesi gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda ekipler, işletmecilere salgının yayılmasına karşı tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını isteyerek uyarılarda bulundu.

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