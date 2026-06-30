Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Buğday tarlasındaki yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan ekili bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgârın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangının çevre arazilere sıçramaması için büyük çaba sarf edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Büyükçekmece'de tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çakmaklı Mahallesi'nde tarlaların ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen iş makineleri ve traktörler de itfaiye ekiplerine destek verdi.
Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.