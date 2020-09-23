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Aktüel Büyükçekmece'de köpeği silahla yaralayan kişi adliyeye sevk edildi
Aktüel

Büyükçekmece'de köpeği silahla yaralayan kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:42:11 -
Büyükçekmece'de köpeği silahla yaralayan kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de köpeğe silahla ateş eden kişi adliyeye sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi'nde E.T'nin gezdirdiği pitbull cinsi köpek ile sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpek birbirine saldırdı.

Sahiplerinin müdahalesiyle her iki köpek sakinleştirildi. Bu sırada karşı taraftan koşarak ve havlayarak gelen bir sokak köpeği, E.T'nin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden E.T'yi tespit ederek, gözaltına aldı.

E.T, Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

Bu arada güvenlik kamerası görüntülerinde köpeklerin birbirlerine saldırması, E.T'nin de diğer taraftan koşarak ve havlayarak gelen sokak köpeğine silahla ateş etmesi yer alıyor.


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