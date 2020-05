Büyükçekmece’de ihtiyaç sahiplerine 13 bin Ramazan kumanyası dağıtıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ve Ramazan ayı dolayısıyla yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Akgün, “Gelin bir komşuyu da siz sevindirin. Bu bizim Türk-İslam kültüründe çok önemlidir. Komşumuz aç yatarken bizim tok yatmamız doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi, bir yandan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve siperlik dağıtımı yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında 30 binin üzerinde hijyen paketini Büyükçekmecelilere ulaştıran belediye ekipleri, bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin adet sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Ramazan ayı boyunca 13 bin adet gıda paketi dağıtan belediye, bu sayının 20 bin olmasını hedefleniyor.

Ramazan ayı ve öncesinde yapılan gıda yardımlarından bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ülke ve dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yıl Ramazan ayı münasebetiyle ve diğer zamanlarda Büyükçekmece ilçesinde yaklaşık 5 bin aileye temel gıda yardımında bulunuyorduk. Ama bu korona virüs ile mücadelemiz kapsamında gördük ki bölgemizde mağdur olan vatandaş sayısı 4 kat arttı. 5 bin koli dağıttığımız Büyükçekmece’de şu an 20 bin koli dağıtmak durumundayız. Gıda yardımında da vatandaşlarımıza olan ihtiyacımızı her seferinde duyurduk. Şimdi tekrar sizler vasıtasıyla tüm Büyükçekmece aileme ve bizi duyan herkese davette bulunuyorum. Gelin bir komşuyu da siz sevindirin. Bu bizim Türk-İslam kültüründe çok önemlidir. Komşumuz aç yatarken bizim tok yatmamız doğru değildir. 13 bin adet gıda paketi ve yaklaşık 30 binin üzerinde hijyen paketi dağıttık. Şu an 8 bin civarında koliye ihtiyacımız var. Evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlarımıza ise yaklaşık 15 bin adet sıcak yemek dağıtıyoruz” dedi.