Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağının görgü tanığı Mehmet Mert:

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düştüğü anlarda aracıyla yoldan geçen görgü tanığı Gazeteci Mehmet Mert, pilotun uçağı sağa kaydırmada başarısız olması halinde uçağın TEM Otoyolu'na düşme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadımköy gişelerinden TEM oOtoyolu'na doğru Çatalca'ya gitmek üzere seyir halinde olduğunu söyledi.

Göl üzerindeki viyadüğe girerken uçağın havadan sağa doğru kaydığını gördüğünü ifade eden Mert, "O an uçak ya da paraşüt olduğu tam belli ettiremedim. Sonra uçak sağa kaydığında yavaşlayarak baktım ki yere bir şey çakılmış. Hemen gazeteden birkaç kişiye ulaşmaya çalıştım. Belki de pilotun bilerek ya da bilmeyerek sağa kaydırdığını, kaydırmasaydı TEM'e düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gördüm. Yani manevra yapmıştı." dedi.