Büyükçekmece’de cadde ve sokaklar ışıl ışıl olacak
Büyükçekmece Belediyesi ilçenin muhtelif cadde ve sokaklarını ışıl ışıl yapmak üzere harekete geçti. Belediye bu kapsamda elektrik aydınlatma yapım işi için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Büyükçekmece İlçesi Genelinde Muhtelif Yerlerde Elektrik Aydınlatma Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale 17.04.2023 günü saat 14:00’te Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi Şehremini Sokak No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde düzenlenecek.
Elektrik aydınlatma işi yer tesliminden itibaren 150 takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete alınacak.
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